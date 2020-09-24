Остапенко проиграла 84-й ракетке мира и не смогла пробиться в полуфинал турнира в Страсбурге

Остапенко, которая в мировом рейтинге занимает 43-е место, проиграла со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Японка в рейтинге лучших теннисисток занимает 84-ю строчку.

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За это время выполнили по два эйса и реализовали по шесть брейк-пойнтов. При этом 23-летняя Остапенко допустила семь двойных ошибок, а 25-летняя Хибино - две. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Остапенко.

В полуфинале соревнований в Страсбурге Хибино сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана или китаянкой Чжан Шуай.

В Страсбурге Остапенко также принимает участие в парных соревнованиях вместе с канадкой Габриэлой Дабровски. В четверг их ожидает матч за выход в финал турнира, а их соперницами станет ямайско-американский дуэт Хэйли Картер/Луиза Стефани.