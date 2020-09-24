Чт, 24.09.2020
Мне кажется, если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь стали уверены. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

Минздрав планирует упростить процесс получения профессии медсестры

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Министерство здравоохранения планирует упростить процесс получения профессии медсестры, предусматривают поправки к правилам, провозглашенные на заседании госсекретарей. 

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям Минздрава Ундине Шулце, в прошлом году Кабмин рассмотрел доклад о дальнейшем развитии профессии медсестры, который предусматривает, что медсестры должны более самостоятельно производить осмотр пациента. 

Сейчас медсестры после окончания колледжа должны продолжать учебу в вузе, чтобы получить одну из основных специальностей, что создает для них существенную нагрузку.

Процесс переквалификации сложный и негибкий, что не мотивирует медсестер начинать и продолжать работу в этой сфере. 

Поправки предусматривают отмену двухступенчатой системы обучения медсестер. Планируется, что они вступят в силу с 2022 года. 

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