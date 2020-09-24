Предложение IATA: вместо карантина - тест на Covid-19 для каждого пассажира

IATA намерена тесно сотрудничать с Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и органами здравоохранения, чтобы быстро внедрить такое решение.

"Объемы международных поездок по сравнению с 2019 годом уменьшились на 92%. Прошло более полугода с тех пор, как было нарушено глобальное сообщение, когда страны закрыли свои границы, чтобы противостоять распространению Covid-19. С тех пор отдельные государства вновь осторожно открыли свои границы, но возможности путешествовать ограничены, так как карантинные меры делают поездки непрактичными, а частые изменения мер по ограничению Covid-19 делают невозможным планирование", - заявила организация.

"Ключевым фактором для восстановления свободы передвижения между странами является систематическое тестирование на Covid-19 всех пассажиров перед вылетом. Это даст странам уверенность в том, что они могут открыть свои границы без сложного моделирования рисков, которое предполагает постоянные изменения правил поездок.

Тестирование всех пассажиров вернет людям свободу путешествовать с уверенностью. И это вернет на работу миллионы людей", - подчеркнул гендиректор IATA Александр де Жюньяк.

"Экономические издержки, связанные с нарушением глобального сообщения, являются важным аргументом, чтобы правительства стран инвестировали средства в такое тестирование, которое поможет вновь открыть границы. Испытываемые людьми и глобальной экономикой тяготы, вызванные этим кризисом, будут продолжаться, если авиационная отрасль, от которой зависят по крайней мере 65,5 млн рабочих мест, рухнет до того, как закончится пандемия. И объемы поддержки государств, чтобы предотвратить этот крах, только растут.

Прогнозы свидетельствуют о том, что уже потерянные авиационной отраслью доходы в 2020 году превысят 400 млрд долларов, и она потерпит рекордные убытки в размере свыше 80 млрд долларов даже при более оптимистичном сценарии восстановления, чем происходит на самом деле", - говорится в заявлении.

"Безопасность полетов - приоритет авиационной отрасли. Мы являемся самым безопасным видом транспорта, потому что как отрасль работаем вместе с правительствами над внедрением глобальных стандартов. С учетом того, что экономические издержки, связанные с закрытием границ, с каждым днем все больше увеличиваются, а вторая волна инфекции набирает силу, авиационная отрасль призывает на основе этого опыта объединиться с правительствами и разработчиками медицинских тестов, чтобы найти быстрый, точный, недорогой, простой в использовании и адаптируемый метод тестирования, который позволит миру безопасно восстановить сообщение и выздороветь", - подчеркивает Александр де Жюньяк.

Проведенное IATA исследование общественного мнения выявило высокую поддержку тестированию на Covid-19 в процессе поездок.

Около 65% опрошенных путешественников согласны с тем, что карантин не должен применяться, если у человека негативный результат теста на Covid-19.

84% согласились с тем, что тестирование должно быть обязательным для всех путешественников, а 88% согласились пройти тестирование в процессе путешествия.

IATA не считает, что тестирование на Covid-19 станет постоянным элементом опыта авиаперелетов, но оно, вероятно, потребуется в среднесрочной перспективе для восстановления авиасообщения.

"Многие рассматривают разработку вакцины как панацею от пандемии. Это, безусловно, будет важным шагом, но даже после того, как эффективная вакцина будет признана во всем мире, для увеличения ее производства и распространения, вероятно, потребуется несколько месяцев. Тестирование будет крайне необходимым промежуточным решением", - сказал Александр де Жюньяк.