Впервые констатирован случай Covid-19, связанный со школьными кружками

Значительная часть государственных образовательных учреждений обеспечивает очное обучение, стараясь свести к минимуму пересечение потоков учеников. В то же время во время внеклассных занятий по интересам, в которых часто принимают участие ученики из разных классов, потоки учеников могут пересекаться.

Поэтому SKPC призывает родителей в особой тщательностью оценить распорядок дня детей.

Как сообщалось, на сегодняшний день случаи заражения Covid-19 зарегистрированы в ряде школ. Большинство из них находится в Риге, но случаи заболевания зарегистрированы также в учебных заведениях Олайне и Даугавпилса. Случаи заражения зафиксированы также в Латвийском университете и некоем детском саду в Риге.

По данным SKPC, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 22 новых случая Covid-19, в том числе заболели трое детей в возрасте до 9 лет.