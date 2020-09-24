Чт, 24.09.2020
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Алексей Навальный

В России начнут продавать препарат от коронавируса

ФОТО: LETA

Препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 будет продаваться в аптеках и цена составить около 90 евро (восьми тысяч рублей), заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает "Медуза".

РФПИ будет работать над тем, чтобы препарат "Авифавир" включили в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы его цена снизилась.

"Авифавир" разработала компания "Кромис", уточняет РБК.

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