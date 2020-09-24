В России начнут продавать препарат от коронавируса

Препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 будет продаваться в аптеках и цена составить около 90 евро (восьми тысяч рублей), заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает "Медуза".