В ближайшие дни страны Балтии опубликуют черный список лиц, ответственных за насилие в Беларуси

Он сообщил, что вчера с коллегами из Литвы и Эстонии достигнута договоренность об обнародовании списка.

По словам Ринкевича, страны Балтии расширят санкции, и список не будет последним. Страны Балтии не будут ждать, пока о своем санкционный списке договорится ЕС.

Непризнание Латвией Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии означает, что политические контакты на высшем уровне между Лукашенко и лидерами ЕС невозможны.

"Это также означает, что те страны, которые заявили о непризнании результатов выборов и инаугурации, смогут подвергать сомнению документы, подписанные правительством или Лукашенко от имени Белоруссии. Ожидаются дискуссии об аккредитации послов и других вопросах", - подчеркнул Ринкевич, добавив, что непризнание не означает прекращения отношений.

Ринкевич заявил, что на техническом уровне связи с Белоруссией необходимо будет поддерживать. По его словам, на уровне министров иностранных дел ЕС было сказано, что целью является, во-первых, политический диалог, во-вторых, проведение новых выборов в присутствии международных наблюдателей, в-третьих, определенная трансформация власти.