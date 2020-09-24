Александр Кержаков впервые в карьере возглавил футбольный клуб

Пресс-служба клуба сообщает, что Кержаков прибыл в Томск в четверг и подписал контракт до конца сезона.

Пост главного тренера "Томи" стал вакантным 7 сентября, когда по обоюдному согласию был расторгнут контракт с Василием Баскаковым, проработавшим в томском клубе 16 лет.

Кержаков впервые в карьере возглавил футбольный клуб. Ранее 37-летний специалист занимал пост старшего тренера юношеской сборной России.

"Это очень серьёзный шаг в моей, надеюсь, долгой и успешной тренерской карьере. "Томь" - клуб с историей и хорошей инфраструктурой. Да, сейчас положение незавидное, но я уверен, что всё поправимо, и мы с моим штабом и, самое главное, ребятами приложим максимум усилий, чтобы выправить ситуацию", - сказал Кержаков в ролике на канале "Томи" в YouTube.

В текущем первенстве ФНЛ "Томь" в 11 турах потерпела 8 поражений и трижды сыграла вничью. Клуб из Томска занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав три очка.