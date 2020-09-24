Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Футболист сдал тест перед матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы против норвежского "Буде-Глимт", который состоится сегодня в Милане на стадионе "Сан-Сиро". 38-летний форвард в этой игре не будет принимать участия.

Ибрагимович незамедлительно был переведён на самоизоляцию. Все остальные члены команды сдали отрицательные тесты.

Ранее коронавирус был выявлен у ещё одного игрока "Милана" - бразильского защитника Леонардо Дуарте.

Напомним, в первом туре итальянской Серии А "Милан" одержал победу над "Болоньей" со счётом 2:0. Оба гола за "россонери" провёл швед Златан Ибрагимович.

Нападающий вернулся в "Милан" в начале 2020 года. В конце августа швед продлил свой контракт с "Миланом" ещё на один год. В ходе своей карьеры он также защищал цвета "Мальмё", "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".