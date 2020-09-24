Налоги на рабочую силу в Латвии выше, чем в Литве и Эстонии

Порядок оплаты больничных листов в Латвии по сравнению с соседними странами Балтии также оборачивается большими расходами для работодателей. В частности, в Латвии работодатели должны оплачивать большее количество дней нетрудоспособности, а государство покрывает меньшую часть затрат на больничные, чем в Литве и Эстонии, пояснил он.

Херманис добавил, что большая налоговая нагрузка на рабочую силу приводит к снижению объема экспорта и притока иностранных инвестиций, сокращению возможностей повышения заработной платы работников и увеличению теневой экономики.

По его словам, сегодняшние цели заключаются в повышении конкурентоспособности налогов на рабочую силу, а также в большем привлечении занятых лиц к уплате налогов, в том числе путем введения минимальных взносов государственного социального страхования вне зависимости от налогового режима.

На конференции свою позицию по этому вопросу высказал и депутат Сейма Вячеслав Домбровский, который отметил, что в настоящее время актуально привлечение ИТ-компаний из Белоруссии, но эти компании в первую очередь интересуются налоговой нагрузкой на рабочую силу. Он пояснил, что в этом контексте следует рассмотреть вопрос о снижении налогового бремени и способах продвижения более конкурентоспособной налоговой системы.

Депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола (Союз "зеленых" и крестьян) также отметила, что в нынешней ситуации внесение изменений в налоговую систему микропредприятий может сделать Латвию менее конкурентоспособной, чем, например, Эстония.

Оба оппозиционных депутата сошлись во мнении, что отмена специальных налоговых режимов вызовет у ведущих хозяйственную деятельность лиц сомнения в отношении продолжения их предпринимательской деятельности и увеличит риск роста теневой экономики.

Как сообщалось, Кабинет министров во вторник поддержал предложение о выделении в бюджете 2021 года дополнительных средств на повышение заработной платы врачей и учителей, а также о внесении изменений в налоговую систему для улучшения социальной защиты населения.