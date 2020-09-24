Чт, 24.09.2020
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Мария Колесникова

В Великобритании выявлено рекордное число заболевших Covid-19 с начала пандемии

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В Великобритании зарегистрирована самое больше число заболевших за сутки с начала пандемии - 6634 новых случая, свидетельствуют данные минздрава страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

За сутки скончались 40 человек.

За предыдущие сутки диагноз был подтвержден у 6178 человек. Скончались 37 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 416 тысяч, умерли 41 902 человека.

Во вторник, 22 сентября, премьер страны Борис Джонсон объявил о новых ограничениях, направленных на борьбу с коронавирусом. Если ситуация в стране не улучшится, правительство не исключает введение нового локдауна.

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