В Великобритании выявлено рекордное число заболевших Covid-19 с начала пандемии

В Великобритании зарегистрирована самое больше число заболевших за сутки с начала пандемии - 6634 новых случая, свидетельствуют данные минздрава страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
За сутки скончались 40 человек.
За предыдущие сутки диагноз был подтвержден у 6178 человек. Скончались 37 человек.
Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 416 тысяч, умерли 41 902 человека.
Во вторник, 22 сентября, премьер страны Борис Джонсон объявил о новых ограничениях, направленных на борьбу с коронавирусом. Если ситуация в стране не улучшится, правительство не исключает введение нового локдауна.
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