В Великобритании выявлено рекордное число заболевших Covid-19 с начала пандемии

За сутки скончались 40 человек.

За предыдущие сутки диагноз был подтвержден у 6178 человек. Скончались 37 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране превышает 416 тысяч, умерли 41 902 человека.

Во вторник, 22 сентября, премьер страны Борис Джонсон объявил о новых ограничениях, направленных на борьбу с коронавирусом. Если ситуация в стране не улучшится, правительство не исключает введение нового локдауна.