Новая техника белорусской милиции: водометы с красителем

"Важнейшее политическое событие года". С этих слов начался выпуск новостей утром 24 сентября на телеканале "Беларусь 1". Речь шла о состоявшейся накануне инаугурации Александра Лукашенко. Однако в соцсетях, как показывает сервис MediaMetrics, белорусы делятся ссылками на новости об этом событии с заголовками в другой коннотации - акцент делается на тайне церемонии.

Пользователи соцсетей обсуждают интервью "Московского комсомольца" с сестрами Груздевыми (лояльный Лукашенко белорусский дуэт), из которого следует, что им даже не сказали на какое мероприятие их пригласили, и только по ходу дела выяснилось, что это инаугурация. До появления этого интервью Facebook гадал, каким образом семь сотен гостей церемонии смогли сохранить ее в тайне. Ну, и одна из главных шуток: "Тайная инаугурация - первый признак 80%-ной поддержки". В соцсетях прошел флешмоб, в ходе которого пользователи короновали себя или своих домашних животных.

"Праздничные" водометы

Вирусным оказалось видео, на котором водитель "Яндекс.Такси" спасает демонстранта, за которым гонится милиция.

То самое видео о том, как таксист спас демонстранта от силовиков в Минске на протестах вчера поздно вечером. В соцсетях таксисту обещают теперь не только пять звезд, но и ремонт машины и даже пост министра транспорта pic.twitter.com/WAUmPzzezU — DW на русском (@dw_russian) September 24, 2020

Это уже тема вечерних протестов. Значимым для обсуждения оказались два вопроса. Первый: сравнима ли жестокость милиции 23 сентября с тем, как она действовала в первые дни после выборов 9 августа? Нет, на этот раз не применяли светошумовые гранаты, а лишь поливали водой, били дубинками и стреляли в воздух.

"Праздничный" водомет ФОТО: Bela Pan via Reauters

Второй: чем подкрашивали воду в водометах, как это отмыть и насколько токсичен краситель? Пользователи делятся предположением, что это мог быть краситель из семейства родаминов, он флуоресцирует при подсветке лазерной указкой и, вероятнее всего, использовался как маркер - чтобы удобнее было задерживать демонстрантов. В телеграм-чате "Взаимопомощь РБ/ Минск" пишут, что на коже этот краситель может держаться несколько дней, но смывается ацетоном, а с одежды почти не отстирывается. Если это родамин, то вещество действительно токсично. Официальных сообщений - чем красили воду в водометах - не было.

Отдельная тема - как жители домов возле мест разгона спасали от людей с дубинками демонстрантов и журналистов, открывая им подъезды, приглашая в квартиры. В социальных сетях звучат слова благодарности таким же "спасительным" кафе и проклятия тем, которые выгоняли на улицу тех, кто пытался найти у них убежище.

Градус противостояния растет

По официальным данным, вечером 23 сентября было задержано 364 участника протестов. В чатах была перекличка: кто пошел на протест, и кто не вернулся. Составлялись списки: кто в каком РОВД, кого отпустили. За решеткой остались 320 человек, они ожидают суда. Утром 24 сентября волонтеры обменивались информацией из судов (кому дали 15 суток, кому штраф). Судебный конвейер работал с самого утра, но пропустить всех задержанных за день не получается и часть процессов пройдет 25 сентября.

В Минске вечером 23 сентября ФОТО: TUT.by/AP Photo/ picture-alliance

Как только власти сообщили, что 23 сентября инаугурация уже состоялась, в оппозиционных телеграм-каналах появились призывы к началу всеобщей забастовки. Однако утром 24 сентября транспорт продолжал работать, уборщики убирали мусор и, в отличии от 9-12 августа, не был заблокирован интернет.

Одна из особенностей нынешних протестов в Беларуси заключается в том, что в будние дни люди ходят на работу, а на протесты - в выходные или после работы. В сетях идут бесконечные споры: должны ли демонстранты противостоять людям в черном, какой эффект дали попытки освобождать задержанных. На данный момент преобладает мнение о ценности именно мирных протестов, но градус противостояния очевидно возрастает.