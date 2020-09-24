"Рига" уступила "Селтику", пропустив за минуту до конца матча

Ещё до начала встречи можно было с уверенностью сказать, что игра "Риги" и "Селтика" - главная для латвийского футбола в 2020 году. Не каждый день в Латвию приезжают команды такого масштаба, поэтому вдвойне обидно, что из-за пандемии коронавируса игра прошла без участия зрителей.

Правда, нельзя сказать, что совсем без участия. Фанаты "Риги" оказались находчивыми и вполне себе комфортно расположились за одними из ворот стадиона "Сконто".

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Что касается матча, то началось всё очень бодро и обе команды не стеснялись атаковать. Нельзя сказать, что "Селтик" с первых минут задавил "Ригу" своим статусом. Подопечные Михаила Конева бежали вперёд, грамотно защищались и даже имели неплохие моменты для взятия ворот.

На 11-й минуте бразилец Роджер ударом со штрафного проверил бдительность вратаря "Селтика", отправив мяч рядом со штангой.

На протяжении всего первого тайма гости больше владели мячом, но в по-настоящему опасные моменты это так и не вылилось. Как итог - 0:0 после 45 минут игры.

Во втором тайме картина игры особо не поменялась - "Селтик" больше владел мячом, "Рига" пыталась убегать в контратаки, до опасных моментов у ворот обеих команд не доходило. Ситуация изменилась примерно после 70-й минуты матча, когда игроки шотландского клуба начали активнее наседать на ворота Роберта Озолса, увеличивая натиск с каждой минутой.

Когда до конца основного времени оставалась буквально одна минута, "Рига" не успела за очередной атакой гостей и позволила Мохамеду Эльюнусси открыть счёт в матче. Времени до конца игры оставалось слишком мало, чтобы "Рига" смогла что-то изменить. 1:0 - дальше идёт "Селтик" из Глазго.

Напомним, победитель противостояния определяется по ходу одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и затем серия пенальти. Для попадания в групповой этап Лиги Европы командам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.