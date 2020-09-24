Более 300 человек были задержаны во время акций протеста после инаугурации Александра Лукашенко

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Более 300 человек были задержаны во время акций протеста в Беларуси после инаугурации Александра Лукашенко. Для разгона митингующих использовали водометы и слезоточивый газ.

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Более 300 человек были задержаны во время акций протеста в Беларуси после инаугурации Александра Лукашенко

В Беларуси 23 сентября во время акций протестов задержали 364 человека, из них в Минске – 252. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям арестованы 320 человек, сообщает МВД.

По данным ведомства, накануне по стране проходили 59 протестных акций, где, по их подсчетам, принимали участие около 5 тысяч человек.

В МВД жесткий разгон участников акций и использование спецсредств объяснили необходимостью "пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц".

"Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей. Среди милиционеров есть пострадавшие. Участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет", - говорится в сообщении МВД.

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