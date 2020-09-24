В Минске люди выстроились в цепи солидарности

Вечером 24 сентября жители Минска выстроились в цепи солидарности в разных районах города, протестуя против инаугурации Александра Лукашенко, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание Onliner.
Вечером в некоторых районах Минска люди выстроились в цепочки солидарности pic.twitter.com/knTtbaOdGI— Onliner (@OnlinerBY) September 24, 2020
Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" публикует видео людей, которые собираются в цепи солидарности с разных районов Минска.
Как сообщалось ранее, в среду, 23 сентября, жители Беларуси вышли на улицы городов, протестуя против инаугурации Александра Лукашенко. Как сообщает Tut.by, в столице у стелы "Минск - город герой" произошли столкновения - силовики разгоняли протестующих водометами, дубинками и стрельбой.
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