Чт, 24.09.2020
Преступники в деле об убийстве адвоката Павла Ребенока могли использовать ограбление как прикрытие. Алдис Лиелюксис, бывший начальник Госполиции
Алдис Лиелюксис, бывший начальник Госполиции
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В Минске люди выстроились в цепи солидарности

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вечером 24 сентября жители Минска выстроились в цепи солидарности в разных районах города, протестуя против инаугурации Александра Лукашенко, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание Onliner.

Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" публикует видео людей, которые собираются в цепи солидарности с разных районов Минска.

Как сообщалось ранее, в среду, 23 сентября, жители Беларуси вышли на улицы городов, протестуя против инаугурации Александра Лукашенко. Как сообщает Tut.by, в столице у стелы "Минск - город герой" произошли столкновения - силовики разгоняли протестующих водометами, дубинками и стрельбой.

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