В Минске люди выстроились в цепи солидарности

Вечером в некоторых районах Минска люди выстроились в цепочки солидарности pic.twitter.com/knTtbaOdGI

Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" публикует видео людей, которые собираются в цепи солидарности с разных районов Минска.

Как сообщалось ранее, в среду, 23 сентября, жители Беларуси вышли на улицы городов, протестуя против инаугурации Александра Лукашенко. Как сообщает Tut.by, в столице у стелы "Минск - город герой" произошли столкновения - силовики разгоняли протестующих водометами, дубинками и стрельбой.