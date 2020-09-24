Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Это может занять несколько недель, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Сейчас, естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", - сказала Ярмыш в эфире Youtube-канала "Навальный LIVE" (цитирует "Интерфакс" "Медуза").

Как сообщалось, Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пилот совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, Навальный в бессознательном состоянии был доставлен в омскую больницу с признаками отравления. 22 августа он был перевезен из России в Германию, где проходил лечение в клинике Charite.

22 сентября, оппозиционер Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники Charite.