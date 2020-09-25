"Бавария" в овертайме обыграла "Севилью" и завоевала Суперкубок УЕФА

Счёт в матче на 13-й минуте открыла "Севилья". После нарушения правил со стороны Давида Алабы на Иване Ракитиче судья указал на "точку". Пенальти реализовал Лукас Окапос.

До перерыва мюнхенцам удалось сравнять счёт - на 34-й минуте после передачи Роберта Левандовски мяч в сетку отправил Леон Горецка. Сам Левандовски также отличился на 52-й минуте, но взятие ворот было отменено из-за положения вне игры, которое арбитры зафиксировали после видеопросмотра.

Основное время не выявило победителя, поэтому матч продолжился в овертайме. В дополнительное время Хави Мартинес вывел "Баварию" вперёд. Как оказалось позже, гол испанца на 104-й минуте стал победным для немецкой команды.

Отметим, что "Бавария" во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. На счету "Севильи" - одна победа в турнире.

Для "Баварии" это четвёртый трофей за год. Ранее мюнхенцы выиграли чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов в сезоне-2019/20. Для повторения рекорда "Барселоны" (шесть титулов) мюнхенцам надо победить в Суперкубке Германии (30 сентября) и на чемпионате мира среди клубов (в декабре).

Суперкубок УЕФА - официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона.