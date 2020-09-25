Защита здоровья с умеренными потерями: борьба Финляндии с Covid-19

В Финляндии используется подход, подобный тому, как в Дании и Германии - ограничения были введены быстро, однако они были относительно свободными, кроме того, в летнее время их значительно смягчили. Примеры стран региона свидетельствуют, что такой подход в Европе работал удачнее всего.

Finland has 90% fewer coronavirus deaths per capita than neighbouring Sweden, and its economy contracted by less. How has it managed? https://t.co/CToJmjHoku pic.twitter.com/Pu7aNHUf1O — Financial Times (@FinancialTimes) September 24, 2020

Как видно в созданном Financial Times графике о Европе, где снижение ВВП показано на одной оси, а на второй - число умерших от Covid-19 на миллион жителей. Страны региона Балтийского моря - Финляндия, Норвегия, Дания и Балтия - находятся в верхнем левом квадранте как те, в которых наименьшие человеческие жертвы и экономические потери.

ВВП Латвии во второй четверти 2020 года снизился на 8,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего умерли 36 человек, у которых был подтвержден Covid-19.

В свою очередь сама худшая ситуация в нижнем левом квадранте - это страны, ВВП которых рухнул более чем на 15%, а число жертв измеряется несколькими сотнями. Эти страны - Испания, Великобритания, Франция, Италия и Бельгия.

Борьба Финляндии с Covid-19

"Закрытие страны не было абсолютным, и летом мы довольно быстро открылись", - рассказал директор Института здравоохранения Финляндии THL Микка Салминен. Пока Швеция избрала более рискованную стратегию, в конституции Финляндии среди приоритетов правительство делает сильный упор на защиту жизни и здоровья жителей, добавил он.

Финляндия исторически уделяла большее внимание тому, чтобы страна была подготовлена к кризису. Закон о подготовленности содержит и риск пандемии, в результате чего у Финляндии был чрезвычайный резерв медицинских и защитных средств, тогда как в других местах мира их не хватало.

Несмотря на относительно хорошие результаты, финские эксперты еще не спешат объявлять победу над вирусом, так как в ближайшие месяцы возможно увеличение случаев заболевания.

Считается, что благоприятными для Финляндии были и другие факторы - нахождение на периферии Европы и то, что вспышка там началась позже, чем в других странах Европы. "Если смотреть сегодня, то введенные в середине марта ограничения были сделаны в правильное время, чтобы ограничить распространение вируса", - пришло к выводу издание Financial Times.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Более сильным ограничением было ограничение на передвижение в регионе УУсимаа, который включает в себя и столицу Хельсинки, и другую территорию страны. Однако в целом ограничения в Финляндии были куда более свободными, чем в Западной Европе и Южной Европе - продолжали работать магазины и общественный транспорт, не был введен комендантский час. Было проведено обширное тестирование и исследование контактных лиц, приложение Covid-19 скачала почти половина жителей.