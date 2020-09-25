Удвоено вознаграждение за поимку убийц Ребенока и заказчиков

Криекис уже в прошедшее воскресенье в Twitter сообщил, что объявляет вознаграждение за нахождение убийцы в размере 20 000 евро.

Сейчас Криекис рассказал, что решил удвоить вознаграждение, в частности, 40 000 евро за заказчиков и 40 000 евро за исполнителей.

"Друзья и коллеги Павла гарантируют выплату этой суммы", - добавил Криекис.

С момента объявления вознаграждения были "смешные попытки поиздеваться" с дачей информации, однако были и люди, делившиеся информацией бесплатно, и, возможно, эта информация была ценной для следствия, пояснил Криекис.

Он пообещал, что предоставивший информацию назван не будет, так как свои источники информации не раскрывает. Люди могут обращаться в Госполицию или к Криекису.

Криекис, впрочем, допускает, что исполнителей преступления уже может не быть в живых, в свою очередь заказчиков в таких вещах можно вычислить с помощью элементарной логики.

Криекис не проинформирован точно о стоимости украденных у Ребенока вещей, однако отмечает, что они могут стоить более полумиллиона евро.

Напомним, в ночь на воскресенье в Лагстини был убит присяжный адвокат Павел Ребенок, а его бизнес-партнер Ингус Баландин получил тяжелые травмы.

На этой неделе полиция рассказала журналистам, что трое преступников в масках проникли в дом Ребенока, взломав двери, они били своих жертв руками, ногами и досками, а с места преступления унесли дорогие часы и ювелирные украшения.

Грабители застали жертв врасплох, не позвонив в двери, а вломившись в них со стороны двора. Полиция пока не поясняет, произошел ли взлом до возвращения хозяина или после этого. Стражи порядка прибыла на место событий после того, как пострадавший партнер Ребенока врач-ветеринар Баландин обратился за помощью к соседям, так как у него самого телефон отобрали.

Несмотря на то, что полиция выдвинула и работает по двум главным версиям - ограбление или убийство, связанное с профессиональной деятельностью Ребенока, - стражи порядка отмечают, что сейчас преступление не выглядит как заказное убийство.

Полиция на этой неделе сообщила, что объявленное вознаграждение может помочь поймать убийцу. "Объявление вознаграждения не запрещено", - заявил в понедельник журналистам начальник начальник управления уголовного розыска Госполиции Арманд Рукс.