Пт, 25.09.2020
Мне кажется, если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь стали уверены. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 31 новый случай Covid-19
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ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии сделан 2431 тест на Covid-19, выявлен 31 случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За последние семь дней в Латвии зарегистрировано 127 новых инфицированных, и это самое большое количество за неделю начиная с конца марта-начала апреля, когда на неделе с 30 марта по 5 апреля в Латвии было 186 новых случаев заражения.  

По данным SPKC, 20 человек заразились из известных источников, в том числе 17 случаев связаны с очагом на предприятии в Кулдиге, один человек вернулся из Германии, источники заражения еще десяти человек уточняются. 

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

С начала пандемии в Латвии сделано 306 652 теста на Covid-19, заболели 1625 человек. На сегодняшний день 1282 человека выздоровели, 36 человек скончались.

Из стационаров всего выписаны 222 пациента.

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