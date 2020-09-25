За прошедшие сутки в Латвии выявлен 31 новый случай Covid-19
За прошедшие сутки в Латвии сделан 2431 тест на Covid-19, выявлен 31 случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние семь дней в Латвии зарегистрировано 127 новых инфицированных, и это самое большое количество за неделю начиная с конца марта-начала апреля, когда на неделе с 30 марта по 5 апреля в Латвии было 186 новых случаев заражения.
По данным SPKC, 20 человек заразились из известных источников, в том числе 17 случаев связаны с очагом на предприятии в Кулдиге, один человек вернулся из Германии, источники заражения еще десяти человек уточняются.
За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.
С начала пандемии в Латвии сделано 306 652 теста на Covid-19, заболели 1625 человек. На сегодняшний день 1282 человека выздоровели, 36 человек скончались.
Из стационаров всего выписаны 222 пациента.
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