За прошедшие сутки в Латвии выявлен 31 новый случай Covid-19

За последние семь дней в Латвии зарегистрировано 127 новых инфицированных, и это самое большое количество за неделю начиная с конца марта-начала апреля, когда на неделе с 30 марта по 5 апреля в Латвии было 186 новых случаев заражения.

По данным SPKC, 20 человек заразились из известных источников, в том числе 17 случаев связаны с очагом на предприятии в Кулдиге, один человек вернулся из Германии, источники заражения еще десяти человек уточняются.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

С начала пандемии в Латвии сделано 306 652 теста на Covid-19, заболели 1625 человек. На сегодняшний день 1282 человека выздоровели, 36 человек скончались.

Из стационаров всего выписаны 222 пациента.