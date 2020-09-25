Пт, 25.09.2020
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Мария Колесникова

Инвесторы: под влиянием Covid-19 рабочая сила в Латвии стала более доступной

Гунта Екабсоне

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Под влиянием кризиса из-за Covid-19 рабочая сила в Латвии стала более доступной, но долгосрочной проблемой является то, что квалификация рабочей силы не соответствует потребностям рынка труда, заявила председатель правления Совета иностранных инвесторов в Латвии Гунта Екабсоне.

Под влиянием кризиса примерно половина инвесторов сократила количество работников. Это было кратковременное сокращение в границах 5%, так как инвесторы верили, что экономика придет в себя сравнительно быстро.

Рабочая сила стала доступнее, можно даже предположить, что ее количество достаточно, но квалификация не соответствует спросу, и это проблема, сказала Екабсоне.

"Необходимо знать, какие навыки и знания потребуются экономике в долгосрочной перспективе, осознанно составляя учебные программы. Большой проблемой рабочей силы является также мобильность, насколько просто предпринимателю привлечь рабочие руки за пределами Риги", - сказала Екабсоне.

Также нужно довести до финишной прямой реформу образования, считает она.

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