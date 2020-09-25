Инвесторы: под влиянием Covid-19 рабочая сила в Латвии стала более доступной

Под влиянием кризиса примерно половина инвесторов сократила количество работников. Это было кратковременное сокращение в границах 5%, так как инвесторы верили, что экономика придет в себя сравнительно быстро.

Рабочая сила стала доступнее, можно даже предположить, что ее количество достаточно, но квалификация не соответствует спросу, и это проблема, сказала Екабсоне.

"Необходимо знать, какие навыки и знания потребуются экономике в долгосрочной перспективе, осознанно составляя учебные программы. Большой проблемой рабочей силы является также мобильность, насколько просто предпринимателю привлечь рабочие руки за пределами Риги", - сказала Екабсоне.

Также нужно довести до финишной прямой реформу образования, считает она.