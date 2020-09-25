Covid-19 констатирован в двух детсадах в Кенгарагсе
Covid-19 констатирован в двух дошкольных учреждениях Риги - в Рижском 225-м детсаду и детском саду Asniņš, сообщает агентство LETA. Оба образовательных учреждения находятся в Кенгарагсе.
Получив информацию о заражении одного воспитанника, детский сад в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний и департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы принял надлежащие меры.
Сейчас детсад продолжает работать. На карантине находится конкретная группа, в которой заразился ребенок, а также воспитатель и две няни. Всего на карантин помещены 18 детей.
Приеде добавила, что родители ведут себя ответственно и держат детей дома.
В свою очередь по неофициальной информации Covid-19 заразилась няня в детском саду Asniņš. Официального подтверждения в образовательном учреждении агентству LETA получить не удалось.
Возможно, два этих случая связаны между собой.
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