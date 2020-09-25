Пт, 25.09.2020
Мне кажется, если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь стали уверены. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

Covid-19 констатирован в двух детсадах в Кенгарагсе
Дополнено

ФОТО: Unsplash

Covid-19 констатирован в двух дошкольных учреждениях Риги - в Рижском 225-м детсаду и детском саду Asniņš, сообщает агентство LETA. Оба образовательных учреждения находятся в Кенгарагсе.

Получив информацию о заражении одного воспитанника, детский сад в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний и департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы принял надлежащие меры.

Сейчас детсад продолжает работать. На карантине находится конкретная группа, в которой заразился ребенок, а также воспитатель и две няни. Всего на карантин помещены 18 детей.

Приеде добавила, что родители ведут себя ответственно и держат детей дома.

В свою очередь по неофициальной информации Covid-19 заразилась няня в детском саду Asniņš. Официального подтверждения в образовательном учреждении агентству LETA получить не удалось.

Возможно, два этих случая связаны между собой.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back