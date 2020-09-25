В столкновении мотоцикла и микроавтобуса в Даугмале погиб человек

Вчера около 18 часов в Даугмале Кекавского края в зоне ремонтных работ на дороге мотоцикл Harley Davidson врезался в стоящий микроавтобус Renault Master. В аварии погиб один человек.

Оформлено 235 протоколов о превышении скорости, девять за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а всего за нарушения правил дорожного движения оформлено 380 протоколов.