Видео ⟩ Сын Плющенко и Рудковской обратился к Путину

Во время разговора с ведущей Плющенко-младший попросил Владимира Путина запретить изданию StarHit публиковать "гадости" о нем и других детях без согласия их родителей. Помимо этого, он заявил о желании стать пятикратным олимпийским чемпионом, а также сказал, что устает от внимания общественности к своей персоне.

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Напомним, скандал возник в начале мая, когда портал StarHit.ru (издателем которого является супруга Андрея Малахова Елена Шкулева) опубликовал материал, в котором сообщалось, что у сына Рудковской и Плющенко подозревают психическое расстройство (синдром Аспергера).

Родители мальчика были возмущены этой статьей и попросили удалить ее. Прошло довольно много времени, пока это было сделано. Бывший главный редактор печатной версии StarHit Андрей Малахов позднее извинился перед семьей Плющенко.

В свою очередь, Яна Рудковская прокомментировала обращение сына к Путину "Москве 24".

"Ребенок занимается профессионально спортом. Имеет сумасшедшие нагрузки, раз в два месяца проходит диспансеризацию. И для него было шоком, когда стали подходить дети и спрашивать у него о каких-то заболеваниях", 7

- рассказала Рудковская.

Продюсер также подчеркнула, что обратилась к адвокату Александру Добровинскому. Они работают над тем, чтобы в отношении издания было возбуждено уголовное дело.