Песни Маликова и Гагариной, речь Малкина и танец с мамой. Как Овечкин отметил 35-летие?

17 сентября один из лучших хоккеистов современности Александр Овечкин отметил своё 35-летие.
Многие поклонники российского нападающего в этот день проверяли Instagram, чтобы увидеть кадры с вечеринки, но Овечкин 17 сентября ничего не публиковал. Всё дело в том, что хоккеист решил устроить вечеринку неделю спустя.
Праздник отмечали в огромном банкетном зале Orion Hall Moscow, который вмещает до 450 гостей. Для гостей вечера была подготовлена целая программа, а началось всё с видео о карьере Овечкина и его личной жизни. Затем в зал эффектно ворвался сам именинник.
September 25, 2020
Сложно сказать точно, сколько на празднике было гостей, но многие из них всем известны.
На сцене в этот вечер пели Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Мот, Валерий Меладзе, Александр Ревва, HammAli & Navai, Artik & Asti, Катя Лель, рэпер Кравц.
September 25, 2020
September 25, 2020
September 25, 2020
Главный тост вечера - от Евгения Малкина.
September 25, 2020
Многие хоккеисты, с которыми Овечкин играл или играет сейчас, прислали видеообращения. Также во время одного из тостов спруга Овечкина Настасья рассказала, как её муж хотел отметить день рождения именно в Москве с родными и друзьями.
У пары очень трогательные отношения, они часто держатся за руки и целуются.
September 25, 2020
Один из самых трогательных моментов вечера - танец Александра с мамой, Татьяной Овечкиной.
Закончилось всё качанием Овечкина на руках и поеданием торта в форме Кубка Стэнли.
September 25, 2020
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