В связи с распространением Covid-19 созвано внеочередное заседание Кулдигской думы

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в последнее время 17 случаев заболевания связаны с Kuldigas tekstils, а до пятницы в крае зарегистрировано всего 27 случаев Covid-19.

Один из заболевших является членом семьи работника Kuldigas tekstils.

Руководитель предприятия Кристине Дульбинска сообщила, что производство приостановлено.

Самоуправлению известно о том, что три школьника в Кулдиге имеют статус контактного лица заболевшего коронавирусом. Эти дети не посещают школу.