Пт, 25.09.2020
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Мария Колесникова

В связи с распространением Covid-19 созвано внеочередное заседание Кулдигской думы

Инга Берзиня

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 25 сентября, в 14 часов председатель Кулдигской краевой думы Инга Берзиня созвала внеочередное заседание Кулдигской думы о распространении Covid-19 в крае.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в последнее время 17 случаев заболевания связаны с Kuldigas tekstils, а до пятницы в крае зарегистрировано всего 27 случаев Covid-19.

Один из заболевших является членом семьи работника Kuldigas tekstils.

Руководитель предприятия Кристине Дульбинска сообщила, что производство приостановлено.

Самоуправлению известно о том, что три школьника в Кулдиге имеют статус контактного лица заболевшего коронавирусом. Эти дети не посещают школу.

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