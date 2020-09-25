В связи с распространением Covid-19 созвано внеочередное заседание Кулдигской думы

В пятницу, 25 сентября, в 14 часов председатель Кулдигской краевой думы Инга Берзиня созвала внеочередное заседание Кулдигской думы о распространении Covid-19 в крае.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в последнее время 17 случаев заболевания связаны с Kuldigas tekstils, а до пятницы в крае зарегистрировано всего 27 случаев Covid-19.
Один из заболевших является членом семьи работника Kuldigas tekstils.
Самоуправлению известно о том, что три школьника в Кулдиге имеют статус контактного лица заболевшего коронавирусом. Эти дети не посещают школу.
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