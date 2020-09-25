От Covid-19 в Латвии выздоровели еще 34 человека

Тем самым количество выздоровевших выросло с 1248 до 1282 человек, что составляет 78,89% всех болевших Covid-19 в Латвии.

До сих пор заражение Covid-19 лабораторно подтверждено у 1625 человек, в настоящий момент болеют 307, и это самое большое количество начиная с 6 мая, когда в Латвии было 419 активных больных Covid-19.

SPKC поясняет, что для того, чтобы внести факт выздоровления в официальную статистику, выполняется ряд формальностей, поэтому случаи выздоровления могут отражаться в статистике с опозданием.