Снова активизировались мошенники: Luminor призывает не разглашать свои данные

Luminor напоминает, что банк никогда не звонит и не отправляет клиентам электронные письма с просьбой сообщить личные данные клиента (номер счета, PIN-коды Smart-ID, данные платежной карты: номер карты и CVC-код, расположенный на обратной стороне карты, PIN-код карты, пароли для доступа к интернет-банку и др.), не просит авторизироваться в интернет-банке или подтвердить платежи.

Еще одна характерная особенность мошеннических звонков состоит в том, что звонящие обычно не говорят по-латышски и во время телефонного разговора отговариваются тем, что якобы еще учат латышский язык, поэтому будут говорить по-русски.

Однако на самом деле сотрудник работающего в Латвии банка никогда не откажется говорить по-латышски. Кроме того, во время телефонной беседы мошенники часто ведут себя очень настойчиво и агрессивно, при помощи психологических приемов пытаются найти слабые места человека, поэтому важно незамедлительно прекратить разговор и не вступать в дискуссии.

Банк Luminor призывает клиентов быть осторожными и не выдавать третьим лицам информацию о доступе к интернет-банку или данные платежной карты. Кроме того, Luminor призывает жителей позаботиться о своих близких, особенно сениорах, попросив их не отвечать на подобные мошеннические звонки или электронные письма.

Если все же есть подозрение, что вас обманули, деньги перечислены мошенникам или же произошла утечка данных платежной карты или интернет-банка, об этом как можно скорее нужно сообщить банку. Если карта утеряна или попала в неправильные руки, ее также необходимо заблокировать в своем интернет-банке или же сделав звонок в банк.

Если вы сомневаетесь в том, действительно ли звонок или запрос исходил от банка, Luminor просит убедиться в этом, написав на info@luminor.lv или позвонив по телефону для обслуживания клиентов 1880 (+371 6717 1880).