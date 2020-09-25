В лондонском изоляторе застрелен полицейский

Раненный страж порядка после оказания первой помощи был доставлен в больницу, где от полученных ранений умер.

Предположительно, подозреваемого привезли в изолятор и полицейский участок. Во время обыска он вытащил оружие и выстрелил сначала в полицейского, а затем в себя, пишет ВВС.

Полиция Лондона сообщила, что на месте событий был задержан 23-летний мужчина, указывает SKY. Он со стреляной раной был доставлен в больницу и находится в критическом состоянии.

Полицейское оружие в ходе инцидента применено не было, указала полиция.