Министр: нужно выравнять функции Государственной и муниципальной полиции

Административно-территориальная реформа приведет к усилению роли полиции во вновь создаваемых краях. Кроме того, важно начать дискуссию о выравнивании функций Государственной и муниципальной полиции с целью улучшения способностей к реагированию, заявил министр на дискуссии "Место и роль полиции самоуправления в сотрудничестве с отраслью внутренних дел".