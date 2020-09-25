Пт, 25.09.2020
Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Провокация не удалась! Алексей Навальный
Алексей Навальный

Министр: нужно выравнять функции Государственной и муниципальной полиции

Сандис Гиргенс

ФОТО: Valsts kanceleja

В Латвии необходимо начать дискуссию о выравнивании функций Государственной и муниципальной полиции, чтобы улучшить возможности реагирования для обеспечения общественного порядка, считает министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Административно-территориальная реформа приведет к усилению роли полиции во вновь создаваемых краях. Кроме того, важно начать дискуссию о выравнивании функций Государственной и муниципальной полиции с целью улучшения способностей к реагированию, заявил министр на дискуссии "Место и роль полиции самоуправления в сотрудничестве с отраслью внутренних дел".

Министр положительно оценил работу муниципальной полиции, которая оказывает существенную поддержку Государственной.

Из 42 вновь создаваемых самоуправлений шесть городов государственного значения и 14 краев уже сейчас готовы обеспечить функции муниципальной полиции, а остальным предстоит принять решение об обеспечении работы полиции самоуправления на всей территории нового края.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back