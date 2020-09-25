Названа примерная сумма, в которую обошлась эвакуация Навального из России

22 августа, 5:59 по латвийскому времени, Омский аэропорт. В воздух поднялся особо оборудованный самолет Bombardier Challenger 604, принадлежащий чартерной авиакомпании FAI Rent-a-jet. В самолете находилась бригада немецких реаниматологов и Навальный, который был в коме. Вместе с ними летела и жена оппозиционера Юлия Навальная.

За два дня до этого, 20 августа, Навальный был с визитом в Сибири, чтобы поддержать независимых кандидатов на предстоящих муниципальных выборах. На обратном пути в самолете ему стало плохо. Пилот срочно совершил чрезвычайную посадку в Омске, где политику вкололи антидот - атропин, а затем доставили в местную больницу, где оппозиционер впал в кому.

Тем же вечером благотворительный фонд Cinema for Peace Foundation сообщил, что по просьбе издательства "Медиазона" в Омск был послан санитарный самолет с медицинским оборудованием и специалистами, чтобы можно было перевести Навального в Германию - в берлинскую клинику Charite.

21 августа родственникам Навального удалось добиться согласия медиков Омской больницы на срочную транспортировку политика в Германию. Указывалось, что полет оплатил сын основателя компании "Вымпелком" Дмитрия Зимина Борис. Об этом сам Зимин рассказал русской версии Forbes, однако в какую сумму обошелся полет, он не раскрыл.

Рынок "авиационной скорой помощи" в мире

Скорая помощь в сфере авиации - рынок, оцениваемый в миллиарды. Компания Fortune Business Insights в конце 2018 года оценила объем этого рынка в 4,2 миллиарда долларов, и ежегодно он растет на 4,7%. Таким образом, к 2026 году стоимость рынка может достичь шести миллиардов. Крупнейшие игроки на рынке - американские предприятия, обслуживающие примерно половину спроса. Лидеры рынка, специализирующиеся только на авиамедицине - Acadian Companies, Air Medical Group Holdings, Air Methods, а также шведско-финское предприятие Babcock Scandinavian Air Ambulance. Кроме того, среди лидеров - люксембургская компания European Air Ambulance и швейцарская REVA Inc. Есть и несколько других компаний, для которых авиамедицина является дополнительной сферой.

Российские эксперты указывают, что в России сферы авиации такого плана нет и фактически все необходимые рейсы выполняют иностранные авиакомпании. В России ежемесячно на специально оборудованных самолетах перевозят 10-15 пациентов. Впрочем, в России есть компании, которые имеют право принимать решение о перевозке пациента воздушным транспортом, однако полеты выполняют иностранные фирмы. В России всего одна компания - "Вельталь-авиа" - имеет сертификат на совершение таких полетов.

Как оборудуют самолеты

Обычно медицинские самолеты небольшие - по сути, это те же самые бизнес-самолеты, но с особой конфигурацией. Например, вместо двух сидений может быть установлен медицинский модуль, являющийся функциональной койкой с различными креплениями. Модуль подключается к бортовой электрической системе самолета и позволяет работать медицинскому оборудованию с напряжением 12, 24 и 220 вольт.

Пациентов обычно перевозит бригада из двух врачей-реаниматологов, а оборудование зависит от диагноза пациента.

В какую сумму мог обойтись полет для спасения Навального?

Час полете на бизнес-самолете Bombardier Challenger 604 без медицинского оборудования обходится примерно в пять тысяч евро. Примерное время полета из Омска до Берлина - пять с половиной часов. В свою очередь расходы на экипаж на один полет составляют около двух тысяч евро. По подсчетам российского предприятия "Вельталь",

полет на таком самолете, оборудованном медицинским модулем, может обойтись примерно в 65 000 евро. 2

Указывается, что Навального перевозили на самолете с бортовым номером D-AFAD, он базируется в аэропорту Нюрнберга. Именно оттуда самолет полетел в Россию. Если считать, что рейс был совершен по маршруту Нюрнберг - Омск - Берлин - Нюрнберг, то общие затраты на полет могли составить порядка 80 тысяч евро.

Для сравнения - в 2015 году, спустя несколько месяцев после убийства оппозиционера Бориса Немцова, была попытка отравить его соратника Владимира Кара-Мурзу. Ему также потребовался перелет за границу. Это было сделано на самолете компании US Air Ambulance, так как политика перевозили в Вашингтон. Тот полет обошелся в 100 000 долларов, и эту сумму, как и лечение Кара-Мурзы, оплатил российский бизнесмен, сторонник оппозиции Михаил Ходорковский.