Минздрав призвал школы не переусердствовать с мерами по ограничению Covid-19

Министерство призывает образовательные учреждения пересмотреть действующий порядок для предотвращения чрезмерных требований, которые создают необоснованную нагрузку на родителей.

Минздрав сообщает, что для реализации достаточно эффективных мер по борьбе с Covid-19 учебное заведение должно сотрудничать с родителями и учащимися, в том числе указывая на обязанность родителей следить за здоровьем детей.

Например, школы могут попросить родителей каждое утро оценивать состояние здоровья ребенка, прежде чем вести его в школу, в том числе выяснять, нет ли у него повышенной температуры, кашля или других симптомов.

Если у ребенка появляются признаки острой респираторной инфекции, первое, на что следует обратить внимание, - был ли ребенок подвержен риску заражения Covid-19, например, находился ли он в стране с высоким риском заражения Covid-19 в течение последних 14 дней или мог ли он контактировать с больным Covid-19.

Минздрав также указывает на то, что слегка повышенная температура не свидетельствует о наличии у ребенка инфекционного заболевания.

Поэтому, если ребенок чувствует себя здоровым, но температура немного повышена, учебным заведениям предлагается дать ребенку успокоиться, снять верхнюю одежду и повторить измерение температуры тела через 15-20 минут.

В ведомстве поясняют, что даже небольшой насморк, не вызывающий проблем с дыханием и не ухудшающий общее самочувствие ребенка, не считается признаком такого заболевания, из-за которого ребенка нужно изолировать.