Звезда мирового бокса Тайсон Фьюри посетит бой Болотника в Риге

Ожидается, что Фьюри прибудет в Латвию, чтобы поддержать своего кузена Хоси Бертона, который в полуфинале турнира Golden Contract встретится с латвийским боксёром Ричардом Болотником.

Вечер боёв в клубе Studio 69 начнётся в 19:00, но посетить это мероприятие зрители не смогут. Билеты на прямую трансляцию можно приобрести в интернете.

Во втором полуфинале, который пройдёт 30 сентября в Лондоне, встретятся Серж Мишель и Лиам Конрой.

На счету 30-летнего Болотника 16 побед, пять поражений и одна ничья. В декабре прошлого года латвийский боксёр завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO. 32-летний Хоси Бертон победил в 25 из 26 поединков (11 нокаутов).

До боя Болотника и Бертона в Studio 69 состоится ещё семь поединков. Среди латвийских боксёров, которые подниматься на ринг - Францис Розенталс, Кристап Булмейстарс, Артур Ахметов, Марцис Грундулис и Артур Горлов.