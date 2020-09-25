В субботу в Риге пройдет прощание с убитым адвокатом Павлом Ребенком

Адвокат Павел Ребенок был убит в ночь на 20 сентября у себя в доме, а его партнер Ингус Баландин получил ранения.

Трое преступников в масках ворвались в дом адвоката в Лангстини, взломав дверь, и избили Ребенка и находившегося в доме Баландина. С места преступления они унесли дорогие наручные часы и ювелирные изделия.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство, если оно связано с ограблением. Полиция не исключает вероятности того, что мотив убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Ребенка, однако это версия является менее вероятной.