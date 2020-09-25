Новые случаи Covid-19 выявлены в Кулдигском крае и в Риге

Новые случаи Covid-19, выявленные за последние сутки, зарегистрированы в Кулдигском, Олайнском, Саласпилсском, Царникавском и Гаркалнском краях, а также в Риге и Даугавпилсе.

В Даугавпилсе зарегистрированы два новых пациента. Заболеваемость Covid-19 вернулась в Царникавский и Гаркалнский края, где ранее все пациенты выздоровели, но теперь снова по одному из них зарегистрировали в каждом самоуправлении.

По одному новому пациенту зарегистрировано также в Саласпилсском и Олайнском краях.

Из 34 человек, выздоровевших от Covid-19 с 10 сентября, девять - зарегистрированы в Риге. Пятеро жителей также выздоровели в Даугавпилсе и Краславском крае. В свою очередь, в Лиепайском, Бабитском и Ницком краях нет заболевших.

После всех этих изменений наибольшее количество зараженных Covid-19 сейчас зарегистрировано в Риге - 123. За столицей следуют Кулдигский край и Даугавпилс, где по 27 инфицированных.

Восемь новых заболевших относятся к возрастным группам от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет. Пятеро пациентов в возрасте от 50 до 59 лет. В свою очередь, трое пациентов находятся в возрастных группах от 20 до 29 лет и от 60 до 69 лет. Также заболели двое детей в возрасте до девяти лет и двое человек старше 70 лет.

Уже сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии сделан 2431 тест на Covid-19, выявлен 31 случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, 20 человек заразились из известных источников, в том числе 17 связаны с предприятием в Кулдиге, один человек заразился в Германии. Источники заражения остальных уточняются.

За прошедшие сутки госпитализировано два пациента с Covid-19. В больницах находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

С начала пандемии в Латвии сделано 306 652 тест наа Covid-19, заболели 1625 человек. На сегодняшний день 1282 человека выздоровели, 36 человек скончались.