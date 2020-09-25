Более ста чиновников Беларуси включены в латвийский черный список

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД), запрет на въезд в Латвию распространяется на должностных лиц из администрации президента Белоруссии, Министерства внутренних дел и находящихся в его подчинении ведомств, Министерства связи и информации и Государственного национального телевидения и радио.

В список также вошли должностные лица Министерства по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии, Минской городской избирательной комиссии, областных и городских исполнительных комитетов и других ведомств.

МИД подчеркивает, что белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам - продолжается дискредитация демонстраций, применение непропорциональной силы, блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и конфискуются носители информации.

МИД поясняет, что включенные в список лица причастны к организации и поддержке фальсификации президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, а также к последующему насильственному подавлению мирных протестов, арестам, ограничению работы независимых СМИ и распространению дезинформации в белорусских официальных СМИ.

В список вошли Игорь Бурмистров, Казалбек Атабеков, Андрей Загорский, Олег Каразей, Владислав Мандрик, Николай Гореликов, Леонид Журавский, Александр Кисель, Алексей Шакович, Михаил Валько, Василий Васюкович, Дмитрий Курьян, Дмитрий Балаба, Дмитрий Шумилин, Виталий Осоцкий, Виталий Стасюкевич, Виктор Кравчевич, Андрей Беленков,Сергей Манаев, Сергей Соловей, Вадим Пригара, Виктор Станиславчик, Сергей Калинник, Андрей Приходько, Максим Русанович, Дмитрий Жмуро, Владимир Романюк, Павел Асовик, Алексей Ковалев, Андрей Кунцевич, Наталия Эйсмонт, Андрей Швед, Алексей Стук, Валентин Сукало, Валерий Калинкович, Андрей Забара, Жанна Скурдзюк, Юрий Кобец, Петр Миклашевич и Наталия Карпович.

Также в санкционный список Латвии вошли Алла Бодак, Татьяна Бойко, Тадеуш Воронович, Станислав Данилюк, Лилия Козырева, Ольга Сергеева, Анатолий Тиковенко, Андрей Павлюченко, Константин Шулхан, Павел Легкий, Юрий Петрученя, Иван Эйсмонт, Александр Шепелев, Леонид Журавский, Александр Васильев, Сергей Калиновский, Александр Лосякин, Марина Рахманова, Александр Астрейко, Анатолий Васильев, Антон Кулак, Алексей Коврижкин, Евгений Савич, Александр Якунчихин, Дмитрий Петруша, Ольга Неборская, Иван Костян, Андрей Кривоносов, Виктория Дашкова, Алексей Пинчук, Игорь Романенок, Виктория Шабуня, Андрей Хомич, Сергей Геращенко, Светлана Воротинская, Михаил Юрченко, Екатерина Груда, Дмитрий Вишневский, Андрей Лагота, Максим Трусевич, Вера Головкова, Алексей Иршин, Александр Войтешко, Егор Гук, Андрей Гуз, Сергей Семенов, Артем Багрец, Анатолий Сивак, Дмитрий Шевцов, Олег Шуляковский, Андрей Гуржий, Кирилл Янушонок, Валерий Жук, Максим Рыженков, Леонид Заяц, Александр Турчин, Николай Шерстнов, Геннадий Соловьев, Леонид Крук, Сергей Гриб и Андрей Лиля.