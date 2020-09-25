На сегодняшний день Covid-19 затронул 12 учебных заведений

По данным SPKC, на данный момент в этих семи школах выявлено 14 случаев Covid-19, а в трех дошкольных образовательных учреждениях - три. Между тем, с двумя университетами связано в общей сложности четыре случая Covid-19.

В двух школах выявлено более одного случая заражения, а в остальных пяти - по одному случаю.

Работа SPKC продолжается во всех учебных заведениях. В то же время ведется работа с контактными лицами, общее количество которых, включая образовательные учреждения, на данный момент составляет около 800 жителей. Центр сообщает, что этот показатель приближается к пику распространенности Covid-19, который был зафиксирован весной. В то время в списке SPKC было более тысячи контактов.

Однако, как напоминает SPKC, статус контактного лица не означает, что человек обязательно заразится Covid-19.

По словам эпидемиологов SPKC, бывают случаи, когда пациенты информировали о том, что они продолжали ходить на работу, не ограничивали свою жизнь, посещали или организовали общественные мероприятия после появления симптомов.

В то же время эксперты отмечают, что легкий насморк сам по себе не является ведущим симптомом Covid-19. В этом случае необходимо оценить эпидемиологию, принимая во внимание, среди прочего, факторы, например, были ли контакты с иностранцами и были ли поездки в соответствующий период.

Несмотря на то, что заражение у людей происходили и без влияния этих факторов, как объясняет SPKC, распространенность Covid-19 все еще контролируется, а это означает, что, несмотря на отдельные случаи, вероятность заражения, например, в общественном транспорте, невелика.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделан 2431 тест на Covid-19, выявлен 31 случай заболевания.

По данным SPKC, 20 человек заразились из известных источников, в том числе 17 связаны с предприятием в Кулдиге, один человек заразился в Германии. Источники заражения остальных уточняются.

За прошедшие сутки госпитализировано два пациента с Covid-19. В больницах находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

С начала пандемии в Латвии сделано 306 652 тест на Covid-19, заболели 1625 человек. На сегодняшний день 1282 человека выздоровели, 36 человек скончались.