Коронавирус: Израиль ужесточает карантин, Марсель закрывает рестораны, Елизавета II несет убытки

В Марселе бы введен наивысший уровень тревоги на фоне общенациональной вспышки коронавируса Reuters

На прошлой неделе во Франции было зарегистрировано почти 67 тыс. новых случаев Covid-19, что на 8% больше по сравнению с предыдущими семью днями. При этом за неделю в больницах и домах престарелых от коронавируса умерли 332 человека, то есть на четверть больше, чем неделей ранее. При этом продолжает расти число пациентов в медицинских учреждениях, в том числе тех, которым требуется интенсивная терапия.

Королева несет убытки, но обещает держаться

По словам хранителя личного кошелька монарха сэра Майкла Стивенса, коронавирус может нанести существенный ущерб по финансам королевы Великобритании Елизаветы II. Как утверждает сэр Майкл, сокращение притока посетителей в такие популярны среди туристов места, как Букингемский дворец и Виндзорский замок, за три года могут привести к недостаче в 35 млн фунтов стерлингов.

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При этом королевская семья намерена стойко перенести эти невзгоды и не просить у государственной казны дополнительные средства. "Мы преодолеем связанные с коронавирусом финансовые трудности за счет экономии и собственных усилий", - заявил он.

В апреле зарплата всей королевской челяди была заморожена, освободившиеся вакансии не заполнялись, однако и без принудительных отпусков за свой счет удалось обойтись.

Что еще происходит в мире

В Словакии зарегистрирован новый дневной рекорд заражений - 419 случаев. С самого начала пандемии в этой стране сохранялся один из самых низких уровней смертности от коронавируса в Европе, однако вторая волна может поменять эту статистику.

В Польше второй день подряд регистрируют рекорды по заражаемости коронавирусом, там отмечено 1587 новых случаев - это самый высокий дневной показатель с марта. В общей сложности в стране уже более 84 тыс. случаев заражения и 2392 смерти. Власти Польши в связи с этим рассматривают возможность введения новых ограничительных мер.

"Таков результат нашего возвращения к нормальной жизни, - сетует министр здравоохранения страны. - И мы не исключаем, что число зараженных продолжит расти".

При этом еще в июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий советовал не преувеличивать риск инфекции, утверждая, что полякам не стоит воздерживаться от голосования на президентских выборах из-за коронавируса, который, по его словам, стал такой же болезнью, "как все остальные".

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В Индии число больных коронавирусом достигло 5,82 млн после того, как за последние сутки в стране было отмечено более 86 тыс. новых случаев. За это же время от Covid-19 там скончался 1141 человек. При этом в стране сохраняется относительно низкий уровень смертности - не более 1,6% от числа всех заразившихся.

В целом же по масштабам распространения инфекции Индия остается на втором месте после США, где число зараженных в четверг уже перевалило за 7 млн.

Рио без карнавала?

Организаторы традиционного ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро, который должен был состояться в феврале будущего года, объявили, что праздник отложен на неопределенный срок.

"Мы ищем альтернативные решения. Мы хотим сделать подарок городу, когда это станет безопасно, но пока не можем определиться с датой", - заявил глава независимой лиги школ самбы Жоржи Кастанейру. По его словам, у лиги просто не будет времени для подготовки и организации такого масштабного мероприятия.

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Отмена касается только официального карнавала, но не распространяется на местные уличные праздники и шествия, которые проходят в городе в это же время. Пока что у властей нет определенных планов на этот счет.

Пандемия особенно сильно ударила по Бразилии, где отмечено более 4.5 млн случаев заражения и почти 140 тыс. смертей от коронавируса.