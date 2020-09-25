Тесты премьера и президента Литвы на коронавирус - отрицательные

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис информировал BNS, что тесты Науседы и его супруги Дианы Науседене, а также нескольких работников президентской администрации, которые тоже принимали участие в воскресных мероприятиях в Крижкальнисе, отрицательные.

Бубнялис сообщила, что специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) учли соблюдение президентом и первой леди всех мер предосторожности и сообщили, что каких-то дополнительных мер безопасности предпринимать не нужно.

В пятницу тест на коронавирус был сделан и премьеру Сквернялису, он отрицательный, подтвердил BNS представитель премьера Томас Бержинскас.

Тесты были необходимы, так как мэр Расейняйского района Андрюс Баутронис и директор администрации Эдмундас Йонила сообщили в пятницу, что у них выявлен коронавирус.

В воскресенье президент и руководители Расейняйского самоуправления принимали участие в открытии монумента партизанам. Также в мероприятии приняли участие Сквернялис, парламентарии, министры и др.