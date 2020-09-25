Существующие ограничения по Covid-19 будут сохранены, но они должны соблюдаться ответственно

В Министерстве объясняют, что это время, когда особенно важно помнить о мерах предосторожности, чтобы заболеваемость Covid-19 не распространялась быстро.

Соответственно, VM призывает работодателей по возможности вернуться к дистанционной работе. На рабочем месте также следует принимать во внимание другие меры предосторожности, такие как поощрение сотрудников к тому, чтобы они не собирались без надобности в местах общего пользования и проведение семинаров удаленно.

В VM отметили, что вместе с эпидемиологами тщательно анализируют ситуацию, и в настоящее время распространение Covid-19 в Латвии контролируется. Это означает, что известно, где инфицированы люди, и значительная их часть заразилась за границей. "В тот момент, когда после оценки рисков мы придем к выводу, что необходимо что-то менять в существующих требованиях, мы инициируем эти изменения в правительстве", - сказал представитель министерства.

Министерство подчеркивает, что в обществе также важно не забывать о важности дистанции, мытья рук и дезинфекции. Поэтому Министерство призывает оценивать необходимость любой поездки за границу, а также требования соблюдать десятидневную самоизоляцию.

VM призывает всех внимательно оценивать состояние своего здоровья - если человек заболел, он должен оставаться дома, чтобы не подвергать опасности своих коллег. Это касается не только Covid-19, но и любого инфекционного заболевания.

Как уже сообщало агентство LETA, главный инфектолог VM Уга Думпис в этой связи заявил, что из-за роста распространенности Covid-19 сотрудники должны как можно больше работать из дома, а больницы и учреждения социальной помощи должны ограничивать количество посетителей и строго соблюдать использование масок.

"Здесь следует подчеркнуть, что чрезвычайно важно правильно использовать маску - нос не должен быть открыт, ношение маски на шее не приведет к достижению цели", - пояснил эксперт, добавив, что руки необходимо дезинфицировать до и после того, как была надета маска.