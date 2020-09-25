Вероника и Валерий Цепкало рассматривают Ригу как возможное место жительства

По словам Вероники, решение о переезде в Латвию пока не принято. Но одна из основных причин, почему выбор может пасть на Ригу - это дети и возможность образования на русском языке.

"Нам нужно принять решение, где мы будем временно жить. Мне важно, чтобы дети ходили в школу, не забывали язык, важно, чтобы учились на русском языке. Мы не представляем своей жизни вдали от родины, и мы будем, наверное, первыми, кто вернется на родину, когда падет режим", - рассказала Русскому вещанию LTV7 Вероника Цепкало.

Семилетние сыновья семьи оппозиционеров в Польше не могут пойти в школу. Единственная возможность - русскоязычная школа при посольстве Беларуси, куда им ход закрыт. А в Риге на данный момент доступно образование на языке нацменьшинств. Более того, мальчики в Беларуси занимались хоккеем. В Латвии этот спорт гораздо лучше развит, чем в Польше, говорят супруги.

Валерий Цепкало пытался составить конкуренцию Александру Лукашенко на президентских выборах, однако не был до них допущен. В Риге семейная пара встречалась с главой латвийского МИД Эдгаром Ринкевичем.

Видео: Русское вещание LTV7: Валерий и Виктория Цепкало в Риге