Пт, 25.09.2020
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Алексей Навальный

Компания Kuldigas tekstils после вспышки Covid-19 на десять дней остановила работу

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Компания Kuldigas tekstils на десять дней приостановила работу, потому что ряд сотрудников предприятия заболели Covid-19, сообщила агентству LETA представитель самоуправления Кулдигского края Кристине Дульбинска.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в Кулдиге на этой неделе зафиксировано 27 случаев заражения Covid-19, и все они связаны с предприятием Kuldigas tekstils.

SPKC выявил контактных лиц инфицированных людей, которые находятся в изоляции и не ходят на работу или учебу. Семейные врачи контактных лиц также проинформированы. Среди контактных лиц ученики нескольких образовательных учреждений Кулдиги.

Член правления Kuldigas tekstils Йоланта Крумкалне подтвердила агентству LETA, что всего в компании заразились 27 сотрудников, но у нее нет информации о зараженных членах семей сотрудников.

Крумкалне пояснила, что больные сотрудники и их контактные лица находятся на карантине, а остальные работники компании - в самоизоляции.

"В настоящее время компания закрыта, конечно, страдают заказчики, потому что мы в это время не будем выполнять очень важные заказы. Мы надеемся через десять дней возобновить работу с теми сотрудниками, которые находятся в самоизоляции, но перед этим мы проведем для них повторные анализы на Covid-19", - добавила Крумкалне.

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