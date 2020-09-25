31 новый случай Covid-19 и новый список стран от SPKC. Все, что вы могли пропустить 25 сентября

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Коронавирус:
В Латвии за сутки выявлено 31 новый случай Covid-19.
17 случаев связаны с очагом на предприятии в Кулдиге.
Новые случаи Covid-19 выявлены в Кулдигском крае и в Риге.
От Covid-19 в Латвии выздоровели еще 34 человека.
Компания Kuldigas tekstils после вспышки Covid-19 на десять дней остановила работу.
В Кулдиге окажут социальную помощь заболевшим Covid-19 и членам их семей.
На сегодняшний день Covid-19 затронул 12 учебных заведений.
Covid-19 констатирован в двух детсадах в Кенгарагсе.
Самоизоляция обязательна по возвращении из всех европейских стран в списке SPKC, кроме Ватикана.
Минздрав призвал школы не переусердствовать с мерами по ограничению Covid-19.
За минувшие сутки в Литве было выявлено 114 новых случаев заражения Covid-19, в Эстонии - 42.
У президента и премьера Литвы был контакт с зараженным Covid-19. Но их тесты на коронавирус - отрицательные.
Коронавирус: Израиль ужесточает карантин, Марсель закрывает рестораны, Елизавета II несет убытки.
Covid-19: Собянин призвал москвичей старше 65 лет сидеть дома и не встречаться с близкими.
Актер Эдриен Броуди сделал российскую прививку от Covid-19.
Другие события дня:
Рейсы Tallink в Хельсинки в конце недели состоятся по плану.
В Риге такси сбило пешехода. Пострадавший сам выбежал на дорогу.
В субботу в Риге пройдет прощание с убитым адвокатом Павлом Ребеноком.
В столкновении мотоцикла и микроавтобуса в Даугмале погиб человек.
Удвоено вознаграждение за поимку убийц Ребенока и заказчиков.
Снова активизировались мошенники: Luminor призывает не разглашать свои данные.
Вероника и Валерий Цепкало рассматривают Ригу как возможное место жительства.
В Париже у бывшей редакции Charlie Hebdo ранили двоих человек.
По предварительным данным, в Украине при крушении военного самолета погибли 22 человека.
В лондонском изоляторе застрелен полицейский.
Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника.
Искусственный интеллект снял маски с белорусских силовиков.
В Латинской Америке трагически завершилась операция по контрабанде наркотиков. Погибли четыре человека.
Названа примерная сумма, в которую обошлась эвакуация Навального из России: примерно в 65 000 евро.
"На грани фантастики": МИД России допускает, что отравление Навального было "постановкой".
Новости из мира звезд и знаменитостей:
Илон Маск представил "супертеслу", опьяняющую скоростью, автономией и ценой.
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения станет мамой.
Сын Плющенко и Рудковской обратился к Путину.
"Надеюсь, что заставлю вас гордиться": Вин Дизель выпустил свою первую песню.
СМИ: Дэниэл Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера.
"Желаю Гарри удачи - она ему понадобится". Трамп и Меган Маркл обменялись любезностями.
Новости спорта:
Звезда мирового бокса Тайсон Фьюри посетит бой Болотника в Риге.
"Бавария" в овертайме обыграла "Севилью" и завоевала Суперкубок УЕФА.
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