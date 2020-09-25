31 новый случай Covid-19 и новый список стран от SPKC. Все, что вы могли пропустить 25 сентября

Коронавирус:

В Латвии за сутки выявлено 31 новый случай Covid-19.

17 случаев связаны с очагом на предприятии в Кулдиге.

Новые случаи Covid-19 выявлены в Кулдигском крае и в Риге.

От Covid-19 в Латвии выздоровели еще 34 человека.

Компания Kuldigas tekstils после вспышки Covid-19 на десять дней остановила работу.

В Кулдиге окажут социальную помощь заболевшим Covid-19 и членам их семей.

На сегодняшний день Covid-19 затронул 12 учебных заведений.

Covid-19 констатирован в двух детсадах в Кенгарагсе.

Самоизоляция обязательна по возвращении из всех европейских стран в списке SPKC, кроме Ватикана.

Минздрав призвал школы не переусердствовать с мерами по ограничению Covid-19.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 114 новых случаев заражения Covid-19, в Эстонии - 42.

У президента и премьера Литвы был контакт с зараженным Covid-19. Но их тесты на коронавирус - отрицательные.

Коронавирус: Израиль ужесточает карантин, Марсель закрывает рестораны, Елизавета II несет убытки.

Covid-19: Собянин призвал москвичей старше 65 лет сидеть дома и не встречаться с близкими.

Актер Эдриен Броуди сделал российскую прививку от Covid-19.

Другие события дня:

Рейсы Tallink в Хельсинки в конце недели состоятся по плану.

В Риге такси сбило пешехода. Пострадавший сам выбежал на дорогу.

В субботу в Риге пройдет прощание с убитым адвокатом Павлом Ребеноком.

В столкновении мотоцикла и микроавтобуса в Даугмале погиб человек.

Удвоено вознаграждение за поимку убийц Ребенока и заказчиков.

Снова активизировались мошенники: Luminor призывает не разглашать свои данные.

Вероника и Валерий Цепкало рассматривают Ригу как возможное место жительства.

В Париже у бывшей редакции Charlie Hebdo ранили двоих человек.

По предварительным данным, в Украине при крушении военного самолета погибли 22 человека.

В лондонском изоляторе застрелен полицейский.

Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника.

Искусственный интеллект снял маски с белорусских силовиков.

В Латинской Америке трагически завершилась операция по контрабанде наркотиков. Погибли четыре человека.

Названа примерная сумма, в которую обошлась эвакуация Навального из России: примерно в 65 000 евро.

"На грани фантастики": МИД России допускает, что отравление Навального было "постановкой".

Новости из мира звезд и знаменитостей:

Илон Маск представил "супертеслу", опьяняющую скоростью, автономией и ценой.

Внучка Елизаветы II принцесса Евгения станет мамой.

Сын Плющенко и Рудковской обратился к Путину.

"Надеюсь, что заставлю вас гордиться": Вин Дизель выпустил свою первую песню.

СМИ: Дэниэл Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера.

"Желаю Гарри удачи - она ему понадобится". Трамп и Меган Маркл обменялись любезностями.

Новости спорта:

Звезда мирового бокса Тайсон Фьюри посетит бой Болотника в Риге.

"Бавария" в овертайме обыграла "Севилью" и завоевала Суперкубок УЕФА.