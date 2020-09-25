"На грани фантастики": МИД России допускает, что отравление Навального было "постановкой"

"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России", - цитирует заявление на сайте ведомства "Медуза".

По мнению Министерства, на "постановку" указывает "оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию", а также "подключение к ситуации высшего военно-политического руководства.

Как сообщает телеканал "Дождь", российское ведомство также обратило внимание, что сопровождающие Навального не пострадали при отравлении политика, хотя "по логике должны были". "Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пилот совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, Навальный в бессознательном состоянии был доставлен в омскую больницу с признаками отравления. 22 августа он был перевезен из России в Германию, где проходил лечение в клинике Charite.

22 сентября оппозиционер Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники Charite.