Cенаторы США предложили ввести санкции против России в связи с отравлением Навального

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Cенаторы США предложили ввести санкции в связи с отравлением Навального

Группа cенаторoв США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте сенатора-демократа Крисa Кунса (штат Делавэр), сообщает Голос Америки.

Документ предусматривает санкции против российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального.

Среди предложенных ограничительных мер – блокировка активов и запрет на выдачу виз в США. Имена и должности людей, в отношении которых могут ввести санкции, в документе не уточняются.

Законопроект обязывает Белый дом проверить, не нарушает ли отравление Навального закон США о контроле над химическим и биологическим оружием, а также требует составить отчет о финансах президента России Владимира Путина и членов его семьи. Госдепартаменту США поручается призвать Германию к отказу от строительства газопровода "Северный поток – 2".

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