В Украине при крушении военного самолета погибли 22 человека

Под Харьковом разбился самолет Ан-26, сообщили СМИhttps://t.co/4LxdjKuI0A pic.twitter.com/9adYCgQcIr — РИА Новости (@rianru) September 25, 2020

"На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них семь офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, двое выжили (один в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь", - написал глава областной госадминистрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале, сообщает РИА "Новости".

Известно, что в самолете находились военные летчики и курсанты института воздушных сил имени Кожедуба.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на происшествие и написал в своем Telegram-канале, что трагедия будет расследоваться.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", - передает слова Владимира Зеленского РИА "Новости".