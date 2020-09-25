Пт, 25.09.2020
Преступники в деле об убийстве адвоката Павла Ребенока могли использовать ограбление как прикрытие. Алдис Лиелюксис, бывший начальник Госполиции
Алдис Лиелюксис, бывший начальник Госполиции
3

В Украине при крушении военного самолета погибли 22 человека
Новость дополняется

ФОТО: кадр из видеоролика

В Украине возле города Харьков разбился военный самолет Ан-26, на котором находилось 28 человек. Как сообщает РИА "Новости" 22 человека погибли.

"На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них семь офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, двое выжили (один в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь", - написал глава областной госадминистрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале, сообщает РИА "Новости".

Известно, что в самолете находились военные летчики и курсанты института воздушных сил имени Кожедуба.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на происшествие и написал в своем Telegram-канале, что трагедия будет расследоваться.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", - передает слова Владимира Зеленского РИА "Новости".

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back