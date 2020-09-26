Видео ⟩ Без OCTA или техосмотра: полицейская камера с обзором в 360° зафиксировала тысячи нарушений

В октябре прошлого года начал работу автомобиль Государственной полиции, оборудованный системой видеонаблюдения с обзором в 360 градусов. По состоянию на 30 июня этого года зафиксировано примерно 7000 водителей, нарушивших различные ПДД. Однако, согласно странице Государственной полиции в социальной сети Facebook, количество нарушителей только увеличивается. И это не только водители, проезжающие на красный свет, но и шоферы, автомобили которых не имеют обязательной страховки, либо действующего технического осмотра.

Видео: Камера с обзором в 360 градусов в действии

Государственная полиция составила статистику нарушений, зафиксированных в период с 21 октября 2019 года по 30 июня текущего года. Автомобиль, оснащенный системой 360-градусной камеры, помог определить 4600 водителей, управляющих транспортным средством, не имеющим обязательной страховки OCTA или действующего техосмотра. Следует отметить, что система видеонаблюдения автоматически считывает автомобильные номера и распознает, имеет ли автомобиль страховку OCTA и действующий техосмотр.

Также за этот период за несоблюдение различных других правил дорожного движения было зафиксировано 2400 водителей, которые, к примеру, пользовались мобильным телефоном во время вождения, не обращали внимание на сигналы светофора, ездили по полосе, предназначенной для общественного транспорта, совершали поворот в обратном направлении на неположенном участке дороги, не использовали поворотные указатели или не перерегистрировали транспортное средство в установленном порядке.

Следует отметить, что с 1 июля этого года изменяется размер штрафа за езду без OCTA, если нарушение зафиксировано техническими средствами, такими как стационарный или мобильный радар или система видеонаблюдения с обзором в 360 градусов. За управление автомобилем без OCTA (если это зафиксировало техническое средство), предусмотрен штраф в размере 350 евро. В свою очередь, если без OCTA в движении участвует грузовик или автобус с полной массой более 12 тонн, налагается штраф в размере 400 евро. Остальные штрафы, применимые к нарушениям, зафиксированным с помощью технических средств, остаются неизменными.

И впредь Департамент безопасности дорожного движения Государственной полиции будет регулярно проводить контроль участников дорожного движения на всей территории Латвии с помощью автомобиля, оснащенного системой видеонаблюдения с обзором в 360 градусов, с целью повышения культуры вождения, а также безопасности дорожного движения.