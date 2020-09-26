Видео ⟩ Инфекционист Уга Думпис попал в курьезную ситуацию и вызвал улыбку на лицах многих

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис недавно гостил в передаче Rīta panorāma на LTV, где попал в курьезную ситуацию.
После того, как Думпис дал интервью, он отправился на выход, однако - не в ту сторону - в итоге специалист случайно снова вернулся в кадр. Думпис сразу понял, что попал под прицел телекамер и с изумленным лицом поспешил покинуть кадр.
Видео в своем Instagram разместила новостная служба LTV, отметив: "Зачастую многие курьезные ситуации из нашей передачи Rīta panorāma остаются непоказанными. Небольшой курьез, когда главный инфекционист Минздрава вызвал улыбку на лицах многих".
Комментаторы разделились на два лагеря - одни усмехались над Думписом, другие отметили, что хотели бы почаще видеть схожие забавные инциденты.
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