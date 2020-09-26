Сб, 26.09.2020
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Алдис Лиелюксис, бывший начальник Госполиции

Видео ⟩ Инфекционист Уга Думпис попал в курьезную ситуацию и вызвал улыбку на лицах многих

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис недавно гостил в передаче Rīta panorāma на LTV, где попал в курьезную ситуацию. 

После того, как Думпис дал интервью, он отправился на выход, однако - не в ту сторону - в итоге специалист случайно снова вернулся в кадр. Думпис сразу понял, что попал под прицел телекамер и с изумленным лицом поспешил покинуть кадр. 

Видео в своем Instagram разместила новостная служба LTV, отметив: "Зачастую многие курьезные ситуации из нашей передачи Rīta panorāma остаются непоказанными. Небольшой курьез, когда главный инфекционист Минздрава вызвал улыбку на лицах многих". 

Комментаторы разделились на два лагеря - одни усмехались над Думписом, другие отметили, что хотели бы почаще видеть схожие забавные инциденты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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