Инфлюенсер, которую обвиняли в торговле одежды с AliExpress, после скандала расширила свой магазин

Согласно ее сториз в Instagram, впредь магазин Butterfly будет расположен в центре Риги - на улице Блауманя.

"Мы подписали договор, ключи у нас в руках, мы приняли очень важное решение!" - поделилась Дидрихсоне.

"Если честно, я даже не в силах поверить, так как эти помещения были настолько идеальными, когда мы их впервые увидели, но я сомневалась в том, по карману ли нам они чисто финансово. Но, пребывая в этих помещениях все больше и больше, я реально поняла, что это идеальное решение, которое мы всегда хотели. Эти свет, размещение, простор - это то, к чему мы шли", - высказалась предпринимательница.

Напомним, бывшая звезда телешоу Кристине Милйоне 2 июля опубликовала на своей странице в Facebook фотографии из Butterfly и AliExpress, утверждая, что на них одна и та же одежда. Вскоре обсуждение расширилось и многие покупательницы рассказали о своем опыте. Например, некоторые клиенты были возмущены низким качеством одежды Butterfly и озадачены тем, что нигде не было информации по уходу.

В итоге магазин Butterfly попал в поле зрения Службы госдохов и Центра по защите прав потребителей. Сама Дидрихсоне утверждала, что продавать с AliExpress ей было бы стыдно.