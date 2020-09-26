Эпидемия Covid-19 ⟩ Савицскис убеждён, что чемпионат КХЛ прерывать нельзя

КХЛ советовала рижскому "Динамо" для ближайших матчей привлечь хоккеистов из команды Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) "Рига", однако правление клуба решило отказаться от такой возможности.

"Мне не хотелось бы принимать участие в КХЛ с молодёжной командой, так как есть аргументы в пользу того, чтобы мы не играли составом "Риги"", - отметил Савицкис.

Рижское "Динамо" пробудет на карантине до 5 октября. После этой даты администрация клуба обратится в Центр профилактики и контроля заболеваний для того, чтобы команда смогла вернуться на чемпионат.

Covid-19 затронул 12 человек рижского "Динамо".

Практически каждый день приходят сообщения о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди участников чемпионата КХЛ. Серьёзнее всего вирус затронул ярославский "Локомотив", в котором зафиксированы около 30 случаев Covid-19.

На 9 октября у рижского "Динамо" запланирована игра на выезде против "Йокерита", в котором выступает латвийский вратарь Янис Калниньш, а спустя два дня - против минского "Динамо".

Несмотря на то, что Россия - одна стран, наиболее затронутых Covid-19, Савицкис убеждён, что отменять чемпионат не стоит.

"Конечно, сезон нельзя прерывать. Надо бороться. Никто не ожидал, что Covid-19 внесёт такие изменения. Соревнования прекращать нельзя. Надо играть, как-то выкручиваться", - отметил он.

За неучастие в матчах технические поражения также получили "Локомотив" и "Йокерит", не поехавшие в Минск из-за проходящих в Беларуси протестов.