Сб, 26.09.2020
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Мария Колесникова

Эпидемия Covid-19 ⟩ Савицскис убеждён, что чемпионат КХЛ прерывать нельзя

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Рижскому "Динамо" за отказ играть с московским "Динамо" засчитали техническое поражение, в разговоре с TVNET подтвердил председатель правления клуба Юрис Савицкис. Напомним, в команде - эпидемия Covid-19. 

КХЛ советовала рижскому "Динамо" для ближайших матчей привлечь хоккеистов из команды Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) "Рига", однако правление клуба решило отказаться от такой возможности.

"Мне не хотелось бы принимать участие в КХЛ с молодёжной командой, так как есть аргументы в пользу того, чтобы мы не играли составом "Риги"", - отметил Савицкис. 

Рижское "Динамо" пробудет на карантине до 5 октября. После этой даты администрация клуба обратится в Центр профилактики и контроля заболеваний для того, чтобы команда смогла вернуться на чемпионат. 

Covid-19 затронул 12 человек рижского "Динамо".  

Практически каждый день приходят сообщения о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди участников чемпионата КХЛ. Серьёзнее всего вирус затронул ярославский "Локомотив", в котором зафиксированы около 30 случаев Covid-19. 

На 9 октября у рижского "Динамо" запланирована игра на выезде против "Йокерита", в котором выступает латвийский вратарь Янис Калниньш, а спустя два дня - против минского "Динамо".

Несмотря на то, что Россия - одна стран, наиболее затронутых Covid-19, Савицкис убеждён, что отменять чемпионат не стоит. 

"Конечно, сезон нельзя прерывать. Надо бороться. Никто не ожидал, что Covid-19 внесёт такие изменения. Соревнования прекращать нельзя. Надо играть, как-то выкручиваться", - отметил он. 

За неучастие в матчах технические поражения также получили "Локомотив" и "Йокерит", не поехавшие в Минск из-за проходящих в Беларуси протестов. 

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