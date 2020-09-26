От Covid-19 могло выздороветь больше людей, чем показывает статистика

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в настоящее время больными числятся 307 человек, из них более чем три недели назад Covid-19 был диагностирован у 98, в число которых входят также заболевшие более четырех недель назад 57 человек.

Согласно предписаниям SPKC, если после исчезновения симптомов Covid-19 прошло по крайней мере три дня, то на 21-й день после начала заболевания лечащий врач может разрешить пациенту возобновить работу. В случае бессимптомной инфекции врач может разрешить пациенту вернуться на работу на 14-й день после начала заболевания.

С учетом такого подхода не исключено, что по крайней мере несколько десятков из тех, кто заболел более трех или четырех недель тому назад, возможно, уже выздоровели, но обнародование этих данных затянулось по различным причинам.

Как сообщила представитель SPKC Илзе Арая, центр не отслеживает состояние заболевших - это обязанность лечащего врача, поэтому центр не располагает оперативной информацией о каждом случае выздоровления. Получив соответствующие данные от семейных врачей, SPKC обобщает и публикует общую статистику. По данным на 25 сентября, Covid-19 в Латвии подтвержден у 1625 человек, из них 1282 выздоровели, 36 умерли.